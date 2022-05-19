خلل بـ"القبة الحديدية" يؤدى لاستهداف طائرة إسرائيلية.. وجيش الاحتلال يحقق

وكالات

أطلقت القبة الحديدية فى إسرائيل اليوم الخميس، صاروخين اعتراضيين على طائرة تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية بسبب "خطأ في تحديد الهوية".

وحسب موقع روسيا اليوم، "عند الساعة 09:15 بالتوقيت المحلي، انطلق جهاز الإنذار في عدة تجمعات بالمنطقة الشمالية، وأمر السكان بعد ذلك بدخول الغرف المحمية لمدة 10 دقائق، بعد أن أصبح واضحا أن هذه كانت عمليات إطلاق اعتراضية بسبب خطأ في تحديد الهوية، سمح لهم بالعودة إلى الروتين".

ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار، مشيرا إلى أن سلاح الجو الإسرائيلى يحقق في الحادث.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه "بسبب خطأ في تحديد الهوية، أطلقت مقاتلات الدفاع الجوي صواريخ اعتراضية ونتيجة لذلك تم تفعيل إنذار".