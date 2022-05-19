خالد بن سلمان: استعرضت مع وزير الدفاع الأمريكى الشراكة السعودية-الأمريكية

إيمان حنا

بحث نائب وزير الدفاع السعودى الأمير خالد بن سلمان، مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الخميس، الشراكة السعودية الأمريكية، وأوجه التعاون الإستراتيجي في المجالات الدفاعية والعسكرية القائمة والمستقبلية. وفق"عكاظ" .

وقال الأمير خالد بن سلمان، "بتوجيه من ولي العهد التقيت وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، استعرضنا الشراكة السعودية-الأمريكية، وأوجه التعاون الإستراتيجي في المجالات الدفاعية والعسكرية القائمة والمستقبلية بين بلدينا الصديقين".

وأضاف :"عقدت جلسة مباحثات موسعة مع وكيل وزارة الدفاع للسياسات د. كولن كال، ضمن اجتماع لجنة التخطيط الإستراتيجي المشترك بين وزارتي الدفاع. بحثنا الأحداث والمتغيرات المتسارعة إقليميا ودوليا، وعددا من الملفات المتعلقة بدعم أمن واستقرار المنطقة والعالم، والدفاع عن مصالحنا المشتركة".