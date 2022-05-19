اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 مايو 2022 06:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

حكم رادع.. السجن المشدد 7 سنوات لأب هتك عرض أطفاله الثلاثة بأبو النمرس

الخميس، 19 مايو 2022 04:07 م
حكم رادع.. السجن المشدد 7 سنوات لأب هتك عرض أطفاله الثلاثة بأبو النمرس ارشيفية
كتب أحمد عبد الهادي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت الدائرة 31 جنايات الجيزة، برئاسة المستشار صلاح محجوب، بمعاقبة ميكانيكي بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بهتك عرض أطفاله الثلاثة في أبوالنمرس.
 
وكان المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة أحال القضية رقم 2752 لسنة 2021 جنايات الجيزة المقيدة برقم 1190 لسنة 2021 كلي جنوب الجيزة للجنايات المتهم فيها "م.ع.م" محبوس، 45 سنة وذلك لقيامه فى غضون عام 2021 بدائرة مركز الجيزة بهتك عرض أطفاله الثلاثة (بنت، وولدين) الذين لم يبلغ سنهم 18 عاما.
 
وكان قسم شرطة أبو النمرس، تلقى بلاغا من المجلس القومي للأمومة والطفولة، يفيد بقيام ميكانيكى بالاعتداء الجنسي على أطفاله الثلاثة وهتك عرضهم، وتم تشكيل فريق بحث وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغ، وقيام المتهم بهتك عرض أطفاله وهم طفلة 6 سنوات وطفلين 5 و8 سنوات.
 
 
 

 


هتك عرض

سجن مشدد

اطفال

جريمة هتك عرض

عقوبة هتك العرض

جنايات الجيزه

مباحث ابو النمرس


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة