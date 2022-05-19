حكم رادع.. السجن المشدد 7 سنوات لأب هتك عرض أطفاله الثلاثة بأبو النمرس

قضت الدائرة 31 جنايات الجيزة، برئاسة المستشار صلاح محجوب، بمعاقبة ميكانيكي بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بهتك عرض أطفاله الثلاثة في أبوالنمرس.
وكان المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة أحال القضية رقم 2752 لسنة 2021 جنايات الجيزة المقيدة برقم 1190 لسنة 2021 كلي جنوب الجيزة للجنايات المتهم فيها "م.ع.م" محبوس، 45 سنة وذلك لقيامه فى غضون عام 2021 بدائرة مركز الجيزة بهتك عرض أطفاله الثلاثة (بنت، وولدين) الذين لم يبلغ سنهم 18 عاما.
وكان قسم شرطة أبو النمرس، تلقى بلاغا من المجلس القومي للأمومة والطفولة، يفيد بقيام ميكانيكى بالاعتداء الجنسي على أطفاله الثلاثة وهتك عرضهم، وتم تشكيل فريق بحث وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغ، وقيام المتهم بهتك عرض أطفاله وهم طفلة 6 سنوات وطفلين 5 و8 سنوات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة