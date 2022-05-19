"جيزة 94" يتصدر زراعات الأقطان الطويلة الموسم الجارى بمساحة 127 ألف فدان

كتب عبد الحليم سالم

قال الدكتور محمد خضر، رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، إن زراعات القطن من صنف جيزة 94 تصدرت المساحات المنزرعة خلال الموسم الجارى، وفقًا لآخر حصر للهيئة، وذلك بمساحة تبلغ نحو 126.6 ألف فدان.

أضاف "خضر"، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن أغلب زراعات نوعية الاقطان جيزة 94 تتركز فى محافظات كفر الشيخ، الغربية، الشرقية، بورسعيد، الإسماعيلية، والدقهلية، منوهًا إلى أن كفر الشيخ زرعت نحو 45 ألف فدان، تليها الدقهلية زرعت نحو 37 ألف فدان ثم محافظة الشرقية زرعت نحو 31.5 ألف فدان.

وأشار رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، إلى أنه تم زراعة نحو 25.4 ألف فدان جيزة 95 بمحافظات الصعيد،حيث تم زراعة ألف فدان من الأقطان فائقة الطول جيزة 96 ، بجانب زراعة 5389 فدان جيزة 97 فى محافظات الإسكندرية والغربية والمنوفية والقليوبية، وزراعة نحو 9 آلاف فدان جيزة 86 بالبحيرة والنوبارية.

يشار إلى أن راعات القطن المصرى طويل التيلة ارتفعت فى 17 محافظة ومنطقة إلى 171.3 ألف فدان، بنسبة زيادة 41.5‎ % عن نفس الفترة من الزراعات الموسم الماضى، وسط توقعات باقتراب المساحة من نصف مليون فدان الموسم الجارى لأول مرة منذ سنوات،

ووجه السيد القصير، وزير الزراعة بأهمية إدراج المبادرات الجديدة للقطن مع مبادرة حياة كريمة لخدمة المزارعين، وزيادة الإنتاجية والتوسع فى الزراعات بما ينعكس على الاقتصاد المصرى ولا سيما أن مصر متميزة فى إنتاج الأقطان طويلة التيلة التى لا يوجد مثيل لها فى العالم.

كما وجه وزير الزراعة بأهمية توفير التقاوي الجيدة لجميع المساحات المقررة زراعتها في الموسم الجديد، وذلك قبل بداية مواعيد الزراعة بوقت مناسب، مما ينعكس على زيادة المساحات الزراعية، التى تتم حاليًا.