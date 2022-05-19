اليوم السابع
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توريد 33 ألف طن قمح للصوامع والشون بمحافظة الإسماعيلية.. صور

الخميس، 19 مايو 2022 05:51 م
توريد 33 ألف طن قمح للصوامع والشون بمحافظة الإسماعيلية.. صور توريد القمح
الإسماعيلية - السيد فلاح

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تابع اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، موقف حصاد وتوريد الأقماح للشون والصوامع بنطاق المحافظة لموسم 2022، وأكد المهندس إسماعيل العطار، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح بمراكز المحافظة تبلغ 48 ألف فدان، وحتى أمس تم توريد 19307 أطنان بنسبة توريد للصوامع والشون بلغت 22.98%، بالإضافة إلي ما تم توريده من الإدارات الزراعية "ائتمان – إصلاح - استصلاح"، وما تم توريده إلى صوامع الحسينية والصالحية والقمح التقاوي المورد إلى محطة غربلة إكسترا المنيا والمورد من شركة السادس من أكتوبر لمطاحن شمال القاهرة، ليبلغ جملة ما تم توريده من محافظة الإسماعيلية من بداية التوريد حتي الآن 33505.4 طن بنسبة تصل إلى 39.8% من إجمالي المستهدف.

وأكد محافظ الإسماعيلية، ضرورة استمرار تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين والتيسير عليهم خلال توريد الأقماح، وتشجيع المزارعين على توريد أكبر كميات من القمح للشون والصوامع، مشددًا على تكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ، ومصادرة أية كميات من الأقماح يتم ضبطها خارج الإطار القانوني لتداول القمح.

ووجه "بشارة" رؤساء المراكز والمدن واللجان المشكلة بخصوص توريد القمح، بضرورة التأكد من الالتزام بكافة الضوابط التي أقرتها وزارة التموين بشأن توريد الأقماح، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين أو من يثبت تلاعبه في عملية توريد الأقماح.

إقبال كثيف لتوريد محصول القمح
إقبال كثيف لتوريد محصول القمح

 

توريد القمح للصوامع
توريد القمح للصوامع

 

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