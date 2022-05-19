اليوم السابع
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الخميس، 19 مايو 2022 06:00 م
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تنظيم احتفالية لتوزيع 11 كشكا مجهزة بالبضاعة والكهرباء لدعم ذوى الهمم بكفر الشيخ

الخميس، 19 مايو 2022 05:19 م
تنظيم احتفالية لتوزيع 11 كشكا مجهزة بالبضاعة والكهرباء لدعم ذوى الهمم بكفر الشيخ اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أعلنت مديرية التضامن بكفر الشيخ، عن توزيع 11 كشكا لذوي الهمم بكفرالشيخ من مختلف فئات الإعاقة، فى إطار الدعم المتواصل الذي يقدمه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إلى ذوي الهمم فى محافظة كفرالشيخ، لتوفير فرص تضمن لهم الرعاية الصحية والعمل وتأمين الدخل الكافي لهم والمشاركة في المجتمع بشكل لائق وإنساني.

 

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، باهتمام الدولة لدعم وتمكين ذوي الهمم، نتيجة للإرادة السياسية الداعمة والمساندة التى سعت إلى خلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كل شرائح المجتمع من مؤسسات وهيئات، لدعم أصحاب الهمم والقدرات الخاصة،وباعتبارهم جزءا رئيسيا فى المجتمع.

 

وقال السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ، سيتم تنظيم احتفالية لتوزيع 11 كشك  مجهز بالبضاعة والديب فريزر، وتوصيل عداد الكهرباء، مؤكداً أن الكشك الواحد يكلف 28500 جنيه بإجمالى تكلفة  313,500 جنيه.

 

وأضاف مسلم، يشيد بدور الجمعيات الأهلية ومنهم جمعية الأورمان، لرفع المعاناة عنهم  وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، و تلبية احتياجاتهم، وانهم شريحة كبيرة من المجتمع المصرى، ويوجد بينهم العديد من النماذج المتميزة، ولديهما الرغبة والقدرة على الإنتاج والعمل.

 

 


 

 


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