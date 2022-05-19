تمركز 3 سيارات بمحيط كسر ماسورة غاز فى حدائق أكتوبر

كتب عبد الرحمن سيد

تتمركز 3 سيارات إطفاء بمحيط كسر ماسورة غاز بحدائق أكتوبر، تحسبا لاندلاع حريق بالمكان.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا من الأهالى يفيد بكسر ماسورة غاز بمنطقة حدائق أكتوبر، دون نشوب حريق، وعلى الفور أمر اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بالدفع بسيارات إطفاء لمكان الواقعة.

وفرضت قوات الحماية المدنية كردون أمنى بمحيط الواقعة، وتم غلق المحبس المغذى المنطقة لحين الانتهاء من عملية إصلاح العطل.

كما جرى التنسيق مع رجال الحي وشركة الغاز، وجارٍ إصلاح الكسر، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.