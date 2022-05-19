تعرف على حقيقة اختطاف طفل بحي السلام

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً صورة لطفل مصحوبة بتعليق مدون مفاده اختطاف الطفل من أمام أحد المقاهى.

بالفحص تم تحديد القائم على النشر وتبين أنه (عامل بمقهى كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة)، وتبين قيامه بنشر الصورة عقب حضور والد الطفل المشار إليه (سائق – مقيم بدائرة القسم)، وأخبره باختفاء نجله وقيامه بالبحث عنه.

وفى وقت لاحق عثر والد الطفل على نجله بجوار منزل أهليته فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.