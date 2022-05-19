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تداول أسئلة امتحان الرياضيات الورقى للثانوى العام على جروبات الغش

الخميس، 19 مايو 2022 08:54 ص
تداول أسئلة امتحان الرياضيات الورقى للثانوى العام على جروبات الغش أرشيفية - امتحانات
كتب محمود طه حسين

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تداولت جروبات الغش أجزاء من الامتحان الورقى لطلاب الصف الثانى الثانوى حيث تم تداول الأسئلة من إحدى لجان محافظة سوهاج، فيما وجهت وزارة التربية والتعليم باتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد من قام بتصوير الأسئلة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى.

وبدأ طلاب الصف الأول الثانوى العام، فى الثامنة صباحا أداء امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات ورقيا  فى المدارس، فيما وجهت وزارة التربية والتعليم المدارس بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على الطلاب، إضافة إلى مكافحة الغش الإلكترونى، كما نبهت الوزارة على المدارس بالسماح للطلاب باستخدام ورقة المفاهيم كمسودة للإجابة عن الأسئلة.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم، أكدت أنه تُعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجداول المعلنة،ويؤدى الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيا أسئلة مقالية وتمثل هذه الأسئلة نسبة 30% من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها الكترونياً أسئلة اختيار من متعدد من خلال المنصة الالكترونية، وتمثل نسبة الأسئلة فيها 70% من درجة الامتحان.

وتعقد الامتحانات بالمدارس المجهزة سواء الرسمية أو الخاصة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة رسمية أو خاصة وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.

 

 

 

 


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