تحويلات مرورية لرفع الكمرات المعدنية بكوبرى سيارات شارع السكة البيضاء

كتب محمود عبد الراضي

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال مشروع كوبرى سيارات شارع السكة البيضاء مروراً أعلى محور العروبة، لتنفيذ أعمال رفع الكمرات المعدنية الخاصة بالكوبرى، الأمر الذى يستلزم الغلق الكلى لمحور العروبة بالاتجاهين عند تقاطعه مع شارع السكة البيضاء، وذلك اعتباراً من الساعة 12صباح يوم الجمعة الموافق 20/5/2022 وحتى 6 صباح يوم السبت الموافق 21/5/2022، وتنفيذ التحويلة المرورية التالية:-

ـ القادم من مناطق السيدة عائشة غلق مطلع كوبرى الفردوس مع تحويل حركة المرور يميناً مسطح كوبرى الفردوس تجاه محور جيهان السادات فمناطق مدينة نصر والقاهرة الجديدة .

ـ القادم من شارع قنصوة غلق مسطح كوبرى الفردوس تجاه ميدان العروبة مع تحويل حركة المركبات تجاه مطلع ومنزل كوبرى الفردوس المستحدث فمحور جيهان السادات تجاه مناطق مدينة نصر والقاهرة الجديدة .

القادم من مناطق المطار غلق كوبرى العروبة مع تحويل حركة المرور تجاه مسطح كوبرى العروبة فيميناً إمتداد رمسيس تجاه مناطق العباسية ووسط المدينة .

القادم من مناطق الفنجرى غلق مطلع الكوبرى المستحدث (كوبرى الترام القديم) مع تحويل حركة المرور يميناً شارع منظمة الوحدة الأفريقية أو إستكمال السير تجاه مطلع كوبرى 6 أكتوبر .

ـ القادم من إمتداد رمسيس (ممدوح سالم) غلق حركة اليسار بميدان العروبة وإستكمال السير تجاه مناطق العباسية أو الدوران والعودة تجاه طريق النصر فمحور جيهان السادات .

ـ القادم من إمتداد رمسيس (ميدان العباسية) غلق مسطح كوبرى العروبة وإستكمال السير بإمتداد رمسيس تجاه طريق النصر فمحور جيهان السادات .

ومن جانبها، تعين الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية واللوحات الإرشادية الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.