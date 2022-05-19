تحرير محضر انتحال صفة طبيب وغلق وتشميع 6 منشآت طبية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تكثيف الحملات الدورية للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة، للتأكد من حصولها على التراخيص وتوافر الاشتراطات الصحية اللازمة وإحكام الرقابة عليها واتخاذ ما يلزم تجاه المخالف منها.



وشنت مديرية الصحة بقيادة الدكتورهاني جميعة ومن خلال إدارة العلاج الحر عدة حملات مكبرة بمركز ومدينة الدلنجات، أسفرت عن غلق إدارى لعيادتين ومعملين ومركز علاج طبيعي لإدارتها بدون ترخيص ولضمان تقديم خدمه صحية مميزة والالتزام بسياسات مكافحة العدوي ومعايير الجودة في المنشآت الطبيه الخاصه، كما تم تحرير محضر انتحال صفة طبيب وإغلاق المكان وتشميعه فى الحال.

وشدد اللواء هشام آمنة على استمرار تلك الحملات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



جانب من الحملة (1)



جانب من الحملة (2)



جانب من الحملة (3)



جانب من الحملة (4)



