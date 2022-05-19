تجار: انتعاش سوق السيارات المستعملة بعد ارتفاع الجديدة واختفاء "الأوفر برايس"

أمانى سمير

في ظل وجود التضخم العالمي بجميع الأسواق العالمية وتأثيره على القطاعات الصناعية وخاصة السيارات، توقع خبراء في قطاع السيارات، أن ينتعش سوق السيارات " المستعملة " ويكون اتجاه المستهلك المصري في الوقت الحالي نظرًا لقة المعروض من السيارات الجديدة وزيادة أسعارها بشكل كبير كما أن "السيارات المستعملة" سوف تلبى احتياجات المستهلك المصري، رغم زيادتها نسبيا بحوالي 30% .

وقال خالد سعد رئيس رابطة مصنعي السيارات، إن التضخم العالمي أثر بشكل كبير على جميع الصناعات وخاصة صناعة السيارات بمختلف ماركتها، مضيفا أن عدد الإنتاج للسيارات ككل أصبح أقل بكثير من أعداد الطلب.

وأضاف أن ظاهرة "الأوفر برايس"، قد انتهت في السوق المصري بشكل واضح، وذلك عقب قرارات جهاز "حماية المستهلك" الأخيرة، والتي ألزمت التجار ببيع السيارات بنفس سعر الوكيل، وتوعدت المخالفين بغرامات كبري تصل إلى 2 مليون جنيه.

وأوضح "سعد"، أن السيارات "المستعملة" عليها طلب كبير في الوقت الحالي خوفا من زيادة أسعارها أكثر من ذلك، وهي بديل جيد في ظل إختفاء ماركات بعينها من السوق المصرية لحين عودة التصنيع عالميا مرة أخري وتوزيع الأعداد المطلوبة لكل وكيل .

علي صعيد آخر، قال المستشار "أسامة أبو المجد" رئيس رابطة تجار السيارات، إن قرار جهاز حماية المستهلك الخاص بإلزام التجار بالبيع بنفس سعر الوكيل جيد، ولكن هناك حالة إختناق في عملية تجارة السيارات بسبب قلة المعروض ، ونصح "أبو المجد" المستهلك المصري بأن هذا هو الوقت الأنسب للشراء رغم إختفاء ماركات كثيرة من السوق معللا أن البدائل كثيرة.

وشاركه الرأى اللواء حسين مصطفى خبير سيارات والرئيس الأسبق للمصرية الأمريكة التابعة للهيئة العربية للتصنيع، موضحا أن السيارات أصبحت سلعة ضرورية وليست رفاهية كما كان فى السابق، لذا نصح من أراد الشراء أن يشتري الآن ، مضيف ان السيارات الصينية منتشرة حاليا ويوجد طرازات تناسب جميع الشرائح فى المجتمع المصرى، لأن الصيني لم يقتصر علي طبقة البسطاء بل توجد سيارات صينية الأن تتساوي مع ماركات كورية ويابانية من حيث السعر والجودة .

وأكد أن القادم أسوأ عالميا خاصة مع وجود الحرب الأوكرانية الروسية وحالة التضخم العالمي ، فنجد ماركات أوروبية وأسيوية قد اختفت من السوق وأخري في طريقها للاختفاء، لذا ننصح من يريد سيارة ضروريا الذهاب لاقتنائها الآن دون تردد سواء سيارات "زيرو " أو " مستعملة . "