تايوان تسجل أكثر من 90 ألف إصابة بكورونا و59 وفاة خلال 24 ساعة

تايبيه (أ ش أ)

سجلت السلطات الصحية فى تايوان، 90 ألفا و331 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة فى البلاد إلى مليون و70 ألفا و561 إصابة.

وذكرت صحيفة "تايوان نيوز" المحلية، اليوم الخميس، أن مركز القيادة المركزية للأوبئة سجل، خلال الفترة نفسها، 59 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء الجائحة إلى 1235 حالة.

وكانت الحكومة التايوانية أعلنت، تخفيف قيود الحجر الخاصة (بكوفيد 19 ) مارس الماضى في حاجة للعودة للحياة الطبيعية بشكل تدريجي وإعادة الفتح العام مع العالم الخارجي.