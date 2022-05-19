بعد ظهوره بأوروبا.. رصد إصابة أمريكى بمرض جدرى القرود فى ولاية ماسوشستس

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن ولاية ماسوشستس رصدت أمس، الأربعاء، إصابة نادرة بمرض جدرى القرود لرجل سافر مؤخرا إلى كندا، ويبحث مسئولو الصحة ما إذا كانت إصابته مرتبطة بتفشى للمرض فى أوروبا.

وذكرت الوكالة أن مرض جدرى القرود كان يقتصر على أفريقيا، وحالات نادرة فى الولايات المتحدة وأماكن أخرى وعادة ما تكون مرتبطة بالسفر إلى القارة السمراء. وتم تأكيد عدد من الإصابات وأخرى مشتبه بها هذا الشهر فى بريطانيا والبرتغال واسبانيا.

وقال مسئولو الصحة الأمريكيين إنهم على تواصل مع المسئولين فى بريطانيا وكندا كجزء من التحقيق. إلا أنه فى هذه المرحلة الزمنية، ليس لديهم معلومات عن أى صلة بحالة ماسوشستس بالحالات فى بريطانيا، بحسب ما قال جنيفر ماكويستون من المراكز الأمريكية للوقاية والسيطرة.

وأضافت أنه على الرغم من أن تلك الحالة الوحيدة التى تعرف بها الوكالة، إلا أنها تعتقد أنهم مستعدين لإمكانية ظهور مزيد من الحالات.

وقال المسئولون إن الحالة التى تم رصدها لا تمثل خطرا على الصحة العامة، وأشاروا إلى أنهم تم نقله إلى المستشفى وهو فى حالة جيدة.

تحدث العدوى بمرض جدرى القرود عندما يتلامس الشخص السليم مع سوائل من شخص مصاب ، والتي قد تكون على هيئة الإفرازات التي تنتج الآفات الناجمة عن المرض أو من خلال قطرات سميكة من اللعاب، وفي الوقت نفسه ، يمكن أن يحدث الانتقال من الحيوانات إلى البشر عند التلامس مع الحيوانات المصابة أو اللحوم الملوثة.