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بعد حصاوى أسوان..الداخلية تضبط 4 مستريحين بالمحافظات .. فيديو

الخميس، 19 مايو 2022 05:07 م
بعد حصاوى أسوان..الداخلية تضبط 4 مستريحين بالمحافظات .. فيديو أموال ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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بعد مستريح أسوان، نجحت الداخلية فى ضبط 4 مستريحين آخرين فى الغربية والإسماعيلية والبحر الأحمر جمعوا نحو 10 ملايين جنيه من المواطنين بزعم توظيفها وتحقيق عوائد وفوائد مادية ضخمة.

 

وقال قانونيون إن المادة  21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أى مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة،  وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها،  أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.

 

 


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