وذكرت القناة أن بريطانيا كانت قد سعت - في عدة مناسبات - إلى استصدار تشريع من مجلس العموم؛ يقضي باقتطاع جزء من أموال ليبيا المجمّدة لديها، لسداد تعويضات ضحايا الجيش الأيرلندى، على خلفية دعم نظام القذافي في الثمانينيات للجيش الأيرلندي الذي شن حرباً على الحكومة البريطانية في أيرلندا الشمالية.


وسبق أن تقدمت ليبيا بطلب لمجلس الأمن الدولي لتعديل قراره، الذي جمد بموجبه الأموال والأصول الليبية في الخارج، بحيث يعطي ليبيا ومؤسساتها الاستثمارية حق إدارة الأموال والأصول دون فك التجميد عليها.