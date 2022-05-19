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أوردت قناة (218) الليبية أن البنك المركزى البريطانى جمد مبلغ 3 مليارات جنيه استرليني من أصول البنك المركزى الليبى فى بريطانيا، أي ما يعادل حوالي 18 مليار دينار ليبى.

وذكرت القناة أن بريطانيا كانت قد سعت - في عدة مناسبات - إلى استصدار تشريع من مجلس العموم؛ يقضي باقتطاع جزء من أموال ليبيا المجمّدة لديها، لسداد تعويضات ضحايا الجيش الأيرلندى، على خلفية دعم نظام القذافي في الثمانينيات للجيش الأيرلندي الذي شن حرباً على الحكومة البريطانية في أيرلندا الشمالية.

وسبق أن تقدمت ليبيا بطلب لمجلس الأمن الدولي لتعديل قراره، الذي جمد بموجبه الأموال والأصول الليبية في الخارج، بحيث يعطي ليبيا ومؤسساتها الاستثمارية حق إدارة الأموال والأصول دون فك التجميد عليها.

يذكرأن، دعت فرنسا الأطراف الفاعلة في ليبيا إلى الدخول في حوار حقيقي بهدف التوصل لحل سياسي، قابل للتطبيق وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شفافة ونزيهة في جميع أنحاء البلاد فى أقرب وقت ممكن، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ولتطلعات الشعب الليبي.

كما دعت فرنسا وفقا لبيان للمتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، كافة الأطراف الليبية الفاعلة إلى الامتناع عن كل أعمال العنف واحترام اتفاق وقف إطلاق النار، وكانت قد اندلعت مواجهات أمس الثلاثاء، في طرابلس بعد إعلان الحكومة الليبية المعينة من قبل البرلمان دخولها إلى العاصمة طرابلس، لمباشرة أعمال الحكومة .

وأعلن المكتب الإعلامى لحكومة باشاغا "وصول رئيس وزراء الحكومة الليبية السيد فتحى باشاغا برفقة عدد من الوزراء إلى العاصمة طرابلس استعدادا لمباشرة أعمال حكومته منها".

واندلعت مواجهات بين مجموعات مسلحة في طرابلس، ما اضطره لمغادرة المدينة بعد وقت قصير من دخوله.