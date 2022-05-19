وذكرت وزارة الخارجية البريطانية إن العقوبات، التي ستطبق أيضا على شركتي "أورال إيرلاينز" و"روسيا إيرلاينز"، ستشمل تجميد أصول الشركات الثلاث ومنعها من بيع مواقع هبوط غير مستخدمة في مطارات المملكة المتحدة، بحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية.

كانت المملكة المتحدة من أوائل الدول التي طبقت عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحلفائه، وقال وزير النقل البريطاني جرانت شابس: "لقد حرمنا دخول سفنهم وطائراتهم، ومنعناهم من امتيازات الاستفادة من التجارة العالمية".

من ناحية أخرى، أكد وزير خارجية أوكرانيا ديمترو كوليبا، اليوم الخميس، ضرورة انتهاء حالة الغموض الاستراتيجي التي تسيطر على المنظور الأوروبي لأوكرانيا.

وقال كوليبا في تغريدة كتبها عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، حسب ما نقلته وكالة أنباء /يوكرنفروم/ الأوكرانية، إن: "الغموض الاستراتيجي حول المنظور الأوروبي لأوكرانيا الذي مارسته بعض عواصم الاتحاد الأوروبي في السنوات الماضية فشل ويجب أن ينتهي".

وأضاف أن هذا الغموض أدى إلى زيادة جرأة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلا: لا نحتاج إلى بدائل لوضع مرشح الاتحاد الأوروبي، بدائل تُظهر معاملة أوكرانيا على أنها من الدرجة الثانية، ما يؤذي مشاعر الأوكرانيين.

وفي السياق، صرّحت سفيرة المملكة المتحدة لدى أوكرانيا ميليندا سيمونز بأن الاحتفال بعيد الزي الرسمي "الفيشيفانكا" له أهمية خاصة للأوكرانيين، كون روسيا تستهدف ثقافة أوكرانيا وتاريخها، إلى جانب شعبها وأرضها.

وأضافت سيمونز -بحسب ما نقلت عنها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية اليوم الخميس-: "يبدو أن الغزو الروسي يستهدف بوضوح ثقافة أوكرانيا وتاريخها".

ويحتفل الأوكرانيون في الخميس الثالث من شهر مايو تقليديا بعيد الزي الشعبي "فيشيفانكا". كما يحتفل به الأوكرانيون في الخارج، خاصة أولئك المحبين للثقافة الأوكرانية.