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بدء امتحان الرياضيات إلكترونيا لطلاب الثانى الثانوى فى المدارس

الخميس، 19 مايو 2022 09:36 ص
بدء امتحان الرياضيات إلكترونيا لطلاب الثانى الثانوى فى المدارس امتحانات الصف الثانى الثانوى العام
كتب محمود طه حسين

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أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لطلاب الصف الثانى الثانوى العام قبل قليل أداء الامتحان الإلكترونى فى مادة الرياضيات" جبر وتفاضل وحساب مثلثات"، على التابلت فى المدارس.
 
وأكدت مصادر أنه فى الدقائق الأولى لانطلاق الامتحان تعمل المنصة بشكل مستقر ومنضبط، وتمكن عدد الطلاب من الدخول على سيستم الامتحانات، موضحا أن فريق الغش الإلكترونى يعمل على تذليل أى عقبات تواجه الطلاب فى الدخول على سيستم الامتحانات.
 
 الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم، أكدت أنه تُعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجداول المعلنة،ويؤدى الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيا أسئلة مقالية وتمثل هذه الأسئلة نسبة 30% من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها الكترونياً أسئلة اختيار من متعدد من خلال المنصة الالكترونية، وتمثل نسبة الأسئلة فيها 70% من درجة الامتحان.
 
وتعقد الامتحانات بالمدارس المجهزة سواء الرسمية أو الخاصة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة رسمية أو خاصة وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.

التربية والتعليم

الامتحانات الإلكترونية

تجهيز التابلت للامتحان الإلكترونى

اخبار مصر

جدول امتحانات الثانى الثانوى

امتحان الجبر والتفاضل

اخبار التعليم

امتحان الجبر وحساب المثلثات للثانى الثانوى

مسودة الكتابة

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