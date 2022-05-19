بايدن: ندعم طلب السويد وفنلندا الانضمام للناتو

رامى محيى الدين

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الفنلندى ورئيسة وزراء السويد إن حلف الناتو لا يزال فعالا ووجوده ضرورى أكثر من أى وقت مضى وندعم طلب السويد وفنلندا الانضمام للناتو.

وأكد أن انضمام السويد وفنلندا للناتو سيزيد قوة الحلف لأنهما لديهما كل المقومات للانضمام إلى حلف الناتو، مشيرا إلى أن السويد وفنلندا تمتلكان قوة عسكرية كبيرة ستفيد الناتو.

وتابع: نأمل فى موافقة الكونجرس قريبا على انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو، مشيرا إلى أن أى هجوم على دولة عضو بالناتو سيكون هجوما علينا جميعا، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستدافع عن كامل أراضى دول حلف الناتو.

وأضاف: انضمام فنلندا والسويد للحلف لا يمثل اعتداء على أى دولة وهما ملتزمتان بالدفاع المشترك خلال فترة الانضمام للناتو.

واختتم: باب الناتو سيظل مفتوحا للدول الراغبة بالانضمام، وسندافع عن قيم حلف الناتو ضد أى جهة عدوانية.