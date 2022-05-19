انطلاق امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية فى المنيا اليوم

تبدأ اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا فى مختلف مراكز المحافظة.
وكان محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، عقد اجتماعاً بمسرح المديرية مع رؤساء لجان النظام والمراقبة لقطاع جنوب استعداداً لامتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني الدور الأول للعام الدراسي 2022.
وأكد صفوت الجارح وكيل المديرية، الالتزام بكافة التعليمات الواردة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليمات والقرارات الوزارية والنشرات والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وتطبيق المسافات الآمنة بين الطلاب.
وشدد على اتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة لتأمين مقار اللجان من حيث الصلاحية وسعة فتحات الدخول وسلامة الأسوار والإضاءة مع التأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لتطهير وتعقيم جميع اللجان والحجرات يومياً مع تعقيم وتنظيف دورات المياه، وتنتهى الامتحانات يوم 26 مايو، وتم تقسيم المحافظة إلى 3 قطاعات وسط وشمال وجنوب، وتضم من العدوة شمالا إلى ديرمواس جنوبا.
انطلاق امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية فى المنيا اليومالخميس، 19 مايو 2022 07:00 ص
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تبدأ اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا فى مختلف مراكز المحافظة.
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