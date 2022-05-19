انطلاق احتفالية الجامعة العربية باليوم العالمى للملكية الفكرية

بيشوى رمزى

انطلقت، اليوم الخميس، احتفالية إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية باليوم العالمي للملكية الفكرية، تحت شعار "الملكية الفكرية والشباب: الابتكار من اجل مستقبل أفضل"، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

يستهدف شعار الاحتفال هذا العام شباب المخترعين والمبتكرين والمبدعين بصفة خاصة، وذلك من أجل ان يكون الشباب على وعى ودراية تامة بحقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم وتسجيل اختراعاتهم وإبداعاتهم الأدبية والفنية للحفاظ على حقوقهم المادية والمعنوية.

وسيتضمن الاحتفال عدة جلسات عمل تناقش عدة مواضيع ويقدمها عدد من الخبراء وشباب المخترعين من الدول العربية، وسيتم عرض أفضل التجارب والممارسات من الدول العربية.

وأفادت وزير مفوض، مها بخيت، مدير إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية، أن هذا الاحتفال أصبح يعتبر بمثابة منصة لعرض التجارب المشتركة بين كافة الدول المشاركة وملتقى للحوار والتباحث حول مختلف قضايا الملكية الفكرية.

وسيشارك في الاحتفال المسؤولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية، وخبراء من المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بالإضافة الى عدد من الباحثين والقانونيين وشباب المخترعين.