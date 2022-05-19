اليابان تخصص 300 مليون دولار إضافية لمساعدة أوكرانيا

وقال كيشيدا، في تصريح للصحفيين بالعاصمة طوكيو، حسب ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الخميس، تلقينا دعوات للحصول على دعم مالي قصير الأجل من الجانب الأوكراني حيث تدهور الوضع المالي بسبب التدخل الروسي".



وكان كيشيدا قد أعلن أبريل الماضي، عزم بلاده زيادة إجمالي القروض المالية لأوكرانيا إلى 300 مليون دولار ومع أحدث تعهداته بتقديم مساعدة مالية إضافية، يرتفع المبلغ الإجمالي إلى 600 مليون دولار.



ومن المبلغ المبدئي البالغ 300 مليون دولار، وقعت اليابان اتفاقية قرض بقيمة 13 مليار ين (100 مليون دولار) مع أوكرانيا الاثنين الماضي، ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية أواخر فبراير الماضي، كثفت اليابان عقوباتها ضد روسيا ومساعدتها لأوكرانيا مع دول أخرى، بما في ذلك أعضاء مجموعة الدول السبع المتقدمة الكبرى.