اليابان: استمرار أعمال البحث عن ضحايا القارب السياحي

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أعلن خفر السواحل الياباني، اليوم الخميس، أن عددا من غواصي أعماق البحار بدأوا عمليات البحث بالقرب من موقع غرق قارب سياحي بعدما وصلت كبسولة تحملهم إلى قاع البحر قبالة هوكايدو شمال اليابان.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن القارب السياحي الغارق في 23 أبريل الماضي وكان على منته 26 شخصا قبالة شبه جزيرة شيريتوكو، يقبع على عمق نحو 120 مترًا.

وأشارة إلى أنه تم التأكد من وفاة 14 شخصا من الركاب ومازال 12 آخرين من بينهم 2 طاقم القارب في عداد المفقودين.

وأوضح خفر السواحل الياباني أن الغواصين يبحثون عن أي شخص قد يكون عالقا داخل القارب باستخدام طريقة غوص تسمى "غوص التشبع" حيث يمتصون مزيجًا من الأكسجين والهيليوم حتى يتمكنوا من التكيف مع ضغط الماء في العمق الذي ينوون العمل فيه.

وسيختتم الغواصون مهمة البحث عن المفقودين غدًا الجمعة، وفقا لخفر السواحل الياباني.