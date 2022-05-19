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الولايات المتحدة تعلن القضاء على آخر صاروخ يحوى غاز الأعصاب العسكرى VX

الخميس، 19 مايو 2022 07:07 م
الولايات المتحدة تعلن القضاء على آخر صاروخ يحوى غاز الأعصاب العسكرى VX البنتاجون -أرشيفية
كتب محمد جمال

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن الولايات المتحدة دمرت آخر صاروخ M55 يحتوى على غاز الأعصاب العسكرى VX، كجزء من برنامج الحكومة للقضاء على الأسلحة الكيميائية، بحسب "روسيا اليوم".

 

وقال كينجستون ريف، نائب مساعد وزير الدفاع للحد من التهديدات والحد من التسلح: "نحن سعداء للغاية بوصولنا إلى معلم رئيسي على طريق استكمال نزع الأسلحة الكيميائية".

 

ووفق البنتاجون، احتوى الصاروخ على آخر مخزون لدى الولايات المتحدة من غاز الأعصاب VX، وتم تدميره كجزء من الاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية.

 

وأوضحت الهيئة العسكرية أنه في المجموع، فى الفترة من يوليو 2021 إلى مايو 2022، تخلصت الولايات المتحدة من حوالي 18 ألف صاروخ M55. وبحسب ما ورد، من المقرر تدمير مخزون الأسلحة الكيميائية الأمريكية المتبقي قبل عام 2023.

 

وتنص متطلبات الاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، على قضاء جميع الدول المشاركة التام على الأسلحة الكيميائية الموجودة تحت تصرفها. وأعلنت روسيا، وهي أيضا طرف في الاتفاقية، أنها تخلصت تماما من مخزونها من عوامل الحرب الكيميائية في عام 2017.


البنتاجون

أمريكا

الدفاع الأمريكية

غاز الأعصاب

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