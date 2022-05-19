الكرملين: لا أمل حاليا فى إطلاق "التيار الشمالي ـ 2" لنقل الغاز لألمانيا

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أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أنه لا توجد أي آمال في الظروف الحالية بإطلاق مشروع "التيار الشمالي ـ 2" لنقل الغاز الطبيعي إلى ألمانيا.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الخميس ردا على سؤال حول ما إذا كان سيتم إطلاق "التيار الشمالي - 2" من عدمه: "في ظل الظروف الحالية، بالطبع سيكون من التهور والعبث أن نعلق أي آمال على هذا، نظرا إلى الموقف قصير النظر لشركائنا في هذا المشروع، وخاصة موقف ألمانيا".

وأضاف بيسكوف :"إن البنية التحتية لهذا المشروع جاهزة، وموجودة في قاع البحر لبعض الوقت في حالة صالحة للعمل"، مشيرا إلى أن هذا هو المشروع الذي ستحتاجه أوروبا مهما صرحت.

يُذكر أن ألمانيا أكدت في وقت سابق أن مشروع "التيار الشمالي ـ 2 " ميت بحكم الواقع بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وفي سياق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أكدت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، هانا ماليار، اليوم /الخميس/، أن عملية التفاوض بشأن مصير الجنود الأوكرانيين الذين تم إجلاؤهم من مصنع آزوف ستال لا تزال جارية.

وأوضحت المسؤولة، في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، أن بيان البرلمان الروسي حول نية منع تبادل مقاتلي آزوف الذين دافعوا عن ماريوبل يهدف للدعاية الموجهة إلى الداخل.

وكانت السلطات الأوكرانية قد طالبت روسيا بتبادل 265 جنديا أوكرانيا استسلموا خلال الـ24 ساعة الماضية بأسرى حرب من القوات الروسية لديها.

من ناحية أخرى، أفادت مصادر رسمية أوكرانية، بقيام مقاتلين أوكران بإيقاف قطار مدرع روسي في مدينة ميليتوبول جنوبي أوكرانيا بعد استهدافه بعبوة ناسفة.

وقالت المصادر، وفقا لما أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، إن المقاتلين الأوكران وضعوا عبوة ناسفة على الشريط الحديدى للقطار أثناء مروره بمنطقة احتلتها القوات الروسية فى مقاطعة زاباروجيا جنوبى البلاد، مضيفة أن العبوة انفجرت أثناء مرور القطار ما أدى إلى تأثر عربة تقل أفرادا عسكريين وتوقف القطار.

وفي سياق منفصل، أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" اليوم (الخميس) أن الرئيس فلاديمير بوتين ناقش مع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف هاتفيا المسائل الآنية والملحة في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأفاد مكتب الكرملين ـ في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ بأن الرئيس بوتين بحث أيضا مع رئيس كازاخستان ، خلال الاتصال الهاتفي، سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، والتكامل في الفضاء الأوراسي.

وأشار البيان إلى "في إطار الاجتماع بين الرئيسين فلاديمير بوتين و قاسم جومارت توكاييف الذي عقد في 16 من شهر مايو الجاري خلال قمة منظمة ​معاهدة الأمن الجماعي​، تمت مناقشة قضايا الساعة على جدول الأعمال الثنائي، بما في ذلك عدد من القضايا العملية المتعلقة بالتعاون التجاري والاقتصادي، وتم التطرق أيضا إلى بعض جوانب نشاطات اتحادات التكامل في الفضاء الأوراسي".

وأكد الرئيسان ، وفقا للبيان، عزمهما المشترك على تعزيز التحالف والشراكة الاستراتيجية بشكل شامل بين ​روسيا​ وكازاخستان.