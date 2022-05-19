"القومى للمرأة" بكفر الشيخ ينظم أمسيات ثقافية وفنية بقرى حياة كريمة

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت عزبة عمرو التابعة لمركز مطوبس، استكمال فعاليات أمسيات الأسرة المصرية بمحافظة كفر الشيخ، والتى نظمها المجلس القومى للمرأة، اليوم الخميس، بالتعاون مع وزارة الثقافة، ممثلة فى الهيئة العامة لقصور الثقافة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أمانى شاكر، مقررة الفرع، وهويدا بلتاجي، وشاهندا كمال، وزينب بسيوني، و500 من السيدات والرجال والأطفال بعدد من القرى التى تشملها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، تحت رعاية اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وفى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

وقالت الدكتورة أمانى شاكر، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة، شملت الأمسيات عروض فنية ثقافية، وتناول الرسائل الأساسية للمشروع القومى لتنمية الاسرة، والتى تم صياغتها ببساطة، لتنطلق على لسان الأراجوز والعرائس المتحركة، لتشكيل حوار تفاعلى مباشر مع الجمهور، إنشاد دينى وأغانى وطنية.

وأضافت شاكر، كما شهدت الأمسيات ورش ورسم وتلوين ورسم على الوشوش للأطفال، مؤكدة أن هذا البرنامج يأتى فى إطار حرص المجلس القومى للمرأة على استكمال مسيرة العمل بحملات التوعية لنشر رسائل المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، واستغلال فترات التجمع للمواطنين بالقرى المستهدفة.



الحضوز في الامسية



امسيات ثقافية وفنية بقرى حياة كريمة بكفر الشيخ



تفاعل أهالي العزبة مع امسيات مجلس قومي للمرأة



جانب من فقرات الامسية



حضور كبير اثناء الامسية