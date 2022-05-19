"القومى للمرأة" بالإسكندرية ينظم دورات تدريبية فى أشغال الخيامية والتطريز

الإسكندرية جاكلين منير

نظم فرع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية، دورات تدريبية على التوازي ولمدة 6 أيام متواصلة وذلك ضمن برامج "تدريبات المشاغل والوحدات الإنتاجية" في الفترة من 14 إلى 19 مايو الجاري بالتعاون مع وزارة الثقافة صندوق التنمية الثقافية .

واستهدف التدريب 30 سيدة وتضمن تعليم السيدات مهارة اشغال الخيامية والتطريز بالاستعانة بمدربين متخصصين من وزارة الثقافة.

وقالت ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية إن التدريب يأتى في إطار المبادرة الرئاسية تنمية الأسرة المصرية بقرى حياة كريمة والذي أطلقها رئيس الجمهورية ،وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيسه المجلس، حيث يعمل المجلس على محورين أساسيين هما التمكين الاقتصادي للمرأة و التدخل الثقافي و التوعوى.

وكانت ماجدة الشاذلى مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، قد أعلنت انطلاق حملة لطرق الأبواب تحت عنوان "احميها من الختان"، وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، مضيفة أن الحملة تهدف إلى رفع الوعى المحتمعى بقضايا المرأة، ومبادرة تنمية الأسرة المصرية بقرى حياة كريمة.

واستهدفت الحملة في اليوم الأولى قرى أبو صير وقرية السناقرة بمركز ومدينة برج العرب بالمحافظة، بإجمالى 7200 فرد وبمشاركة 36 رائدة من رائدات المجلس والمتطوعات والواعظات والراهبات وأعضاء الفرع.

الجدير بالذكر أن الحملة التى أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وذلك فى قرى مبادرتي حياه كريمة والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وتستمر الحملة بمحافظة الإسكندرية 10 ايام خلال الفترة من 17 - 26 مايو 2022.