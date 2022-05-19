الصومال يجرى محادثات مع صندوق النقد الدولى بشأن الإعفاء من الديون

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أجرى وزير المالية الصومالى في الحكومة الفيدرالية عبد الرحمن دعالي بيلي، محادثات مع مسؤولين في صندوق النقد الدولي، عبر تقنية الاتصال عن بعد بحسب وكالة الأنباء الوطنية الصومالية.

وترأس الاجتماع رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الجديد، حسن شيخ محمود ، حيث تم النقاش في التقدم المحرز في عملية الإعفاء من ديون الصومال.

كما ناقش المسؤولون الإصلاحات الاقتصادية في البلاد وشروط استكمال برنامج الإعفاء من ديون الصومال الذي يعد في غاية الأهمية للبلاد.

وأشار رئيس الجمهورية الصومالى إلى التزام الحكومة الفيدرالية بمواصلة جهودها لإصلاح النظام المالي وتطوير اقتصاد البلاد.