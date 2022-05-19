الصراعات العالمية تسبب ارتفاع حالات النزوح.. وجارديان: إفريقيا تحت الضغط الأكبر

كتبت: نهال أبو السعود

كشف تقرير نشرته صحيفة الجارديان أن الصراع والعنف أجبروا الناس على ترك منازلهم عددًا قياسيًا من المرات في العام الماضي ، حيث تتحمل إفريقيا الضغط بسبب النزوح الداخلي الجماعي الناجم عن "الارتفاع الهائل" في القتال.

وفقًا للأرقام التي نشرها مركز مراقبة النزوح الداخلي التابع لمجلس اللاجئين النرويجي (IDMC)، تم تهجير الأشخاص الفارين من العنف داخليًا 14.4 مليون في عام 2021 ، بزيادة قدرها 4.6 مليون عن عام 2020.

وقالت ألكسندرا بيلاك ، مديرة مركز رصد النزوح الداخلي إن اندلاع العنف الجديد غالبًا ما يصطدم بالضغوط المناخية مثل الجفاف أو الفيضانات ، وما ينتج عنه من انعدام الأمن الغذائي ، مما يجعل من الصعب على البلدان تقديم المساعدة التي يحتاجون إليها للنازحين داخليًا.

وفقًا للتقرير ، كان هناك 59.1 مليون نازح داخليًا على مستوى العالم في عام 2021 ، وهو رقم تراكمي منذ بدأ مركز رصد البيانات المستقلة في التوثيق في عام 2003. كل عام يتسبب في المزيد من النزوح بسبب الكوارث الطبيعية أكثر من الصراع ، ولكن في العام الماضي عدد التحركات القسرية بسبب الكوارث مثل العواصف والفيضانات والانفجارات البركانية - 23.7 مليون - انخفض بشكل كبير عن عام 2020.

بينما يتعامل التقرير مع عام 2021 ، لا تشمل الأرقام التداعيات الإنسانية الهائلة للحرب الروسية في أوكرانيا ، حيث يُعتقد أن أكثر من 7 ملايين شخص نازحون داخليًا.

وسجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية ، التي شهدت 2.7 مليون نزوح بسبب الصراع ، وأفغانستان ، حيث أطاحت طالبان بحكومة أشرف غني ، أعلى مستوياتها على الإطلاق.