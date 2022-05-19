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الصحة: طبيب الأسرة يقدم 80% من الخدمات الطبية للمواطنين بالوحدات

الخميس، 19 مايو 2022 10:38 ص
الصحة: طبيب الأسرة يقدم 80% من الخدمات الطبية للمواطنين بالوحدات التأمين الصحى الشامل
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة أن هناك طفرة كبيرة في تخصص طب الأسرة، مؤكدا أن تخصص طب الأسرة يتم الاعتماد عليه فى تشغيل منظومة التأمين الصحى الشامل، وتابع : هو نواه تشغيل النظام في مختلف وحدات الرعاية الأولية .
 
وقال الدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة والسكان لشؤن مبادرات الصحة العامة خلال فاعليات الاحتفال باليوم العالمى لطب الأسرة، أن الوزارة تعمل علي تدريب عدد كبير من الأطباء في تخصص طب الأسرة، لافتا إلي أن طيب الأسرة ركن هام في بناء النظم الصحية وتقديم الخدمات للمواطنين . 
 
وأضاف: منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد تعزز من مفهوم طب الأسرة، بحيث أصبحت تغطي 80% من احتياجات الفرد الصحية وفق أحدث النظم الصحية العالمية، كما تعد بوابة الفرد الأولى للحصول على الرعاية الصحية المتكاملة وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة، وكذلك المتابعة الطبية للأصحاء وإجراء الفحوصات الطبية الشاملة أولًا بأول للاكتشاف المبكر للأمراض وعلاجها سريعًا أو الوقاية من الإصابة بالأمراض وخاصة المزمنة منها.

الصحة

طب الأسرة

التأمين الصحى


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