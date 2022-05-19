السيطرة على حريق بـ3 وحدات سكنية فى عقار بأسيوط دون خسائر بالأرواح

أسيوط - محمود مقبول

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن قوات الحماية المدنية بأسيوط تمكنت من السيطرة على حريق شب في 3 وحدات سكنية بأحد العقارات بمنطقة السادات بحي غرب مدينة أسيوط دون وقوع خسائر في الأرواح.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد بنشوب حريق بـ3 وحدات سكنية بالعقار رقم 16 خلف مدرسة التجارة الثانوية بنات بمنطقة السادات بحي غرب مدينة أسيوط دون وقوع خسائر في الأرواح.

وعلى الفور كلف محافظ أسيوط اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والعميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة ومحمد بشير رئيس حي غرب بالانتقال إلى موقع الحريق وتقديم الدعم اللازم والاطمئنان على سلامة الأهالي، فضلا عن قطع المرافق العمومية عن العقار (الكهرباء – المياه - الغاز) لمنع انتشار الحريق للعقارات المجاورة.

كما انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق على رأسها المقدم عمرو عزب حيث تم الدفع 4 سيارات إطفاء، فضلا عن سيارات الإسعاف وتم السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى المنازل المجاورة دون وقوع خسائر في الأرواح إنما تسبب في حريق بعض الاثاث وتم تحرير محضر بالواقعة لمعرفة أسباب الحريق والعرض على الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

وأصدر المحافظ تعليماته بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار والعقارات المجاورة للإطمئنان على سلامة المنشآت حفاظًا على أرواح المواطنين ومتابعة تحقيقات النيابة حول أسباب الحريق وكلف مديرية التضامن الاجتماعي بتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للأسر المتضررة من الحريق.



السيطرة على حريق شب فى وحدات سكنية بأحد العقارات (1)



السيطرة على حريق شب فى وحدات سكنية بأحد العقارات (2)



السيطرة على حريق شب فى وحدات سكنية بأحد العقارات (3)



السيطرة على حريق شب فى وحدات سكنية بأحد العقارات (4)



السيطرة على حريق شب فى وحدات سكنية بأحد العقارات (5)



السيطرة على حريق شب فى وحدات سكنية بأحد العقارات (6)



السيطرة على حريق شب فى وحدات سكنية بأحد العقارات (7)



السيطرة على حريق شب فى وحدات سكنية بأحد العقارات (8)



السيطرة على حريق شب فى وحدات سكنية بأحد العقارات (9)



السيطرة على حريق شب فى وحدات سكنية بأحد العقارات (10)



السيطرة على حريق شب فى وحدات سكنية بأحد العقارات (11)