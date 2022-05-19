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الخارجية الروسية: نحن لا نهدد أحدا بالسلاح النووى

الخميس، 19 مايو 2022 12:35 م
الخارجية الروسية: نحن لا نهدد أحدا بالسلاح النووى المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
أ.ش.أ

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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الولايات المتحدة تتهم بلادها باحتمال استخدامها للأسلحة النووية في أوكرانيا من أجل تخويف سكانها.
 
وأضافت زاخاروفا على قناتها في "تلجرام"، بحسب وسائل إعلام روسية اليوم الخميس: "روسيا لم تهدد أبدًا بأي أسلحة نووية، ولكنها على العكس تحذر الجميع من مثل هذه الخطوات غير المسؤولة، وهذا لا يعجب الولايات المتحدة". 
 
وتابعت:"أن الولايات المتحدة تحاول بشكل منهجي نشر أنباء كاذبة بأن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يهدد باستخدام أسلحة الدمار الشامل"، مشددة على أن هذا الأمر فشل وجرى دحض هذه الأنباء الكاذبة فورا.

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