وأفاد بيان أصدرته الحكومة الموريتانية في ختام اجتماع ترأسه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى، في القصر الرئاسي في نواكشوط أن مذكرة التفاهم تترجم إرادة البلدين في تدعيم وتطوير الروابط الأخوية وتكثيف التبادلات الاقتصادية والتجارية بينهما عبر إنشاء هذا الطريق الرابط بين مدينتى تيندوف والزويرات .