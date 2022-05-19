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الحبس 5 سنوات لصاحب مصنع خلط الملح بالسكر وباعه للمواطنين فى الزيتون

الخميس، 19 مايو 2022 10:26 ص
الحبس 5 سنوات لصاحب مصنع خلط الملح بالسكر وباعه للمواطنين فى الزيتون المستشار محمد الشريف
كتب كريم صبحى

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قضت محكمة جنح الزيتون برئاسة المستشار محمد الشريف ، بحبس صاحب مصنع 5 سنوات مع الشغل فى أغرب قضية غش تجارى، بعدما قام المتهم بخلط الملح فى أكياس السكر وبيعها للمواطنين، مع تغريم المتهم 30 ألف جنيه.
 
بدأت تفاصيل الواقعة، بورود بلاغ لقسم المجمعات الاستهلاكية وإدارة مكافحة الدعم بالإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بوجود شكاوى تليفونية من بعض التجار والمواطنين، بوجود سكر مخلوط معه ملح، من إنتاج أحد مصانع السكر بمنطقة الزيتون.
 
تم تشكيل فريق من مباحث التموين لفحص الشكاوى، وتبين صحة الواقعة وان أكياس السكر مخلوطة بالملح وتم تعبئتها لبيعها للمواطنين، وهو ما أكدته تقرير المعامل المركزيه، فامرت النيابة العامة بمداهمة المصنع وتم القبض على المتهم، وإحالته للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح بتهمة الغش التجارى التى قضت بحبسه 5 سنوات.
 

الغش التجاري

خلط الملح بالسكر

أخبار الحوادث

الزيتون

المستشار محمد الشريف


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