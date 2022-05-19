الجامعة العربية: نعمل مع الأمم المتحدة لزيادة الوعى بأهمية الملكية الفكرية

بيشوى رمزى

قالت مدير إدارة الملكية الفكرية بجامعة الدول العربية، وزير مفوض مها بخيت، إن المؤتمر المزمع انعقاده فى يونيو المقبل، بالتعاون بين الجامعة العربية والأمم المتحدة، سوف يشهد مشاركة واسعة من قبل قطاع كبير من الشباب ورواد الأعمال، فى المنطقة العربية، حيث يأتى فى إطار تركيز المنظمة العالمية للملكية الفكرية على المنطقة العربية فى المرحلة الراهنة.

وأكدت، فى تصريحات على هامش احتفالية الجامعة العربية بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية والمنعقد بمقر الأمانة العامة، أن المؤتمر سيحمل أهدافا توعوية بأهمية الملكية الفكرية، بالإضافة إلى التركيز الكبير على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة فى ظل الحاجة الكبيرة لمثل هذه المشروعات مع التراجع الاقتصادى الذى يشهده العالم بصورة كبيرة فى الآونة الأخيرة، نتيجة الأحداث المتلاحقة.

وأوضحت بخيت أن الدول العربية قطعت شوطا كبيرا فى مجال الاهتمام بالمسائل المرتبطة بالملكية الفكرية، وهو ما يعكس حالة من الإدراك بأهمية هذا المجال، من جانب الحكومات العربية، موضحة أن الابتكار والتقدم التكنولوجى هو أحد اسباب التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى كافة البلدان، وبالتالى ينبغى ان يكون الشباب على وعى ودراية تامة بحقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم وتسجيل اختراعاتهم وإبداعاتهم الأدبية والفنية للحفاظ على حقوقهم المادية والمعنوية.