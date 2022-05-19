الجارديان: عائلات بريطانية تستخدم المطاعم كمطبخ وحمام بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء

كتب محمد جمال

ذكر تقرير لصحيفة "الجارديان البريطانية"، أن ارتفاع أسعار الكهرباء أجبر العائلات البريطانية على استخدام مطاعم الوجبات السريعة كمطبخ وحمام وغرفة معيشة، وذلك بهدف التوفير.

ونقلت الصحيفة عن ماثيو كول رئيس مجلس إدارة Bank Foundation: "يشترى الناس لأطفالهم وجبة مقابل بضعة جنيهات ويتدفأون فى مطاعم الوجبات السريعة، ثم يغتسلون وينظفون أسنانهم فى الحمام ويشاهدون التلفاز لساعات بواسطة شبكة "واى فاى" المجانية.

وأضاف كول أن الحياة البريطانية تزداد سوءا بسبب التضخم، وأشار إلى أنه تم تحذير البريطانيين من حرق الأخشاب في المنازل بهدف التدفئة، خوفا من حدوث حريق.

وارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى 9% في أبريل أعلى مستوى له منذ أكثر من 40 عامًا حيث دفع ارتفاع تكلفة الغاز والكهرباء فواتير الطاقة المنزلية إلى مستويات قياسية، كما ساهم ارتفاع تكلفة الغذاء والنقل في ارتفاع تكاليف المعيشة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة.

وفقا لصحيفة الجارديان، قالت مجموعات الأعمال إن جميع قطاعات الصناعة والتجارة تعاني من الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة والوقود، حيث يواجه الكثير منهم صدمة مماثلة لأوضاعهم المالية كما شوهدت أثناء الوباء ولكن بدون نفس المستوى من الدعم الحكومى.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الزيادة بنسبة 54% فى سقف أسعار الطاقة فى أبريل، والتى جعلت متوسط ​​فاتورة الغاز والكهرباء السنوية يقترب من 2000 جنيه إسترلينى، كان السبب الرئيسى للقفزة فى مؤشر أسعار المستهلك من 7% فى مارس.

ارتفع متوسط ​​أسعار البنزين إلى مستوى قياسى بلغ 161.8 بنس للتر في أبريل 2022 من 125.5 بنساً في العام السابق، وكان الديزل عاملاً آخر وراء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك من 7% فى فبراير بعد أن سجل متوسط ​​التكلفة فى المضخات مستوى قياسيًا بلغ 176.1 بنس للتر، مما أدى إلى متوسط ​​زيادة خلال الأشهر الـ12 الماضية فى وقود السيارات بنسبة 31.4%.

كما أدى انتهاء التخفيض المؤقت لضريبة القيمة المضافة لقطاع الضيافة إلى ارتفاع الأسعار بعد أن قالت المطاعم والفنادق إنها غير قادرة على حماية العملاء من الزيادة فى الضريبة من 12.5% إلى 20%.

أظهرت الأرقام الصادرة عن مؤسسة ريزوليوشن أن أفقر عُشر الأسر قد واجه معدل تضخم بلغ 10.2% في أبريل ، وهو أعلى بكثير من نسبة 8.7% التي تؤثر على أعلى 10% من أصحاب الدخول. اقترح مركز الفكر التابع لمعهد الدراسات المالية أن معدل التضخم الذي تعانى منه أفقر الأسر قد يقترب من 11%.

من المتوقع أن تؤدي التنبؤات بأن التضخم المرتفع ونقص العمال المهرة بالفعل إلى دفع الاقتصاد البريطاني إلى الركود إلى زيادة الضغط على وزير المالية ، ريشى سوناك، لتقديم المزيد من الدعم للأسر والشركات.