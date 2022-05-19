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التعليم توجه طلاب الثانوى العام بمتابعة مراجعات المواد الدراسية من الجمعة

الخميس، 19 مايو 2022 01:40 م
التعليم توجه طلاب الثانوى العام بمتابعة مراجعات المواد الدراسية من الجمعة وزارة التربية والتعليم
كتب - محمود طه حسين

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وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طلاب الصف الأول والثاني الثانوى، بمتابعة البث المباشر للمراجعات من حصص مصر من يوم الجمعة 20 مايو حتى الأربعاء 25 مايو.
 
جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم، أكدت أنه تُعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجداول المعلنة، ويؤدى الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيا أسئلة مقالية وتمثل هذه الأسئلة نسبة 30% من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها الكترونياً أسئلة اختيار من متعدد من خلال المنصة الالكترونية، وتمثل نسبة الأسئلة فيها 70% من درجة الامتحان.
 
وتعقد الامتحانات بالمدارس المجهزة سواء الرسمية أو الخاصة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة رسمية أو خاصة وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.
 
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