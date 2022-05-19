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التعليم توجه بالتصدى للغش ومحاولات تسريب الأسئلة بامتحان الإعدادية

الخميس، 19 مايو 2022 08:45 ص
التعليم توجه بالتصدى للغش ومحاولات تسريب الأسئلة بامتحان الإعدادية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
كتب محمود طه حسين

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وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالتصدى للغش سواء الإلكترونى أو التقليدى داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية وأيضا أى محاولات لتسريب الامتحانات، مشددة على ضرورة تأمين الأسئلة بشكل كامل ومعاقبة أى شخص يقصر فى عمله سواء بقصد أو بدون، موضحة أن منع الغش والتصدى لأى محاولة تسريب يحقق تكافؤ الفرص بين الطلاب خاصة فى امتحانات الشهادة.

كانت الأيام الماضية شهدت تسريب امتحان مادة الجبر للشهادة الإعدادية بالجيزة قبل بدء لجنة الامتحانات، إضافة إلى تداول أسئلة الامتحانات سواء لطلاب الثانوى العام أو الشهادات العامة فى المديريات التعليمية.

وبحسب جدول الامتحان، أدى طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة، السبت 14 مايو امتحان مادة اللغة العربية والخط، و الأحد 15 مايو امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية، و الإثنين 16 مايو امتحان مادتى العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، و الثلاثاء17 مايو امتحان مادتي الجبر والإحصاء والتربية الفنية، و الأربعاء 18 مايو الهندسة وينتهى ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية، والخميس الموافق 19 مايو بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيديِة الرياضية.

كما أكد وكيل الوزارة على مديري عموم الإدارات التعليمية بالتواجد ميدانياً باللجان يومياً لمتابعة كافة أعمال الامتحانات وتذليل كافة المعوقات والصعوبات، كما وجه على تقليل الطلاب باللجان الفرعية والحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداءِ الامتحان، مع اتخاذِ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في لجان الامتحانات، من التطهير الدوري وتحقيقِ التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات، مع ضرورة التواجد المستمِر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة للتدخل الفوري في حالة الطوارئ، بالإضافة إلى توفير الكمامات وأدوات التعقيم والمطهرات.

 


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