"التعليم" تحدد مواعيد الإجازات بجدول امتحانات الثانوية العامة 2022

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن امتحانات الثانوية العامة 2022 تبدأ يوم 26 فى المواد الدراسية الأساسية، مشددة على أن هناك إجازات تتخلل جدول الامتحانات، تبدأ من يوم 8 يوليو وحتى 13 من نفس الشهر بسبب عطلة عيد الأضحى، إضافة إلى إجازات طبيعية تتخلل الجدول كفواصل زمنية بين المواد وبعضها.

وأوضحت الوزارة أن عدد أيام الامتحانات الفعلية فى جدول الاختبارات 11 يوما، وتم توزيع المواد الدراسية على مدة الامتحانات من 26 يونيو حتى 21 يوليو، حيث راعى الجدول وجود فواصل زمنية بين بكل مادة حتى يتمكن الطلاب من المراجعة.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة فى المواد الدراسية الأساسية يوم 26 يونيو المقبل بدلا من 11 من نفس الشهر وتستمر حتى 21 يوليو 2022، حيث يؤدى الطلاب يوم الأحد 26 يونيو امتحان اللغة العربية، والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى، ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.