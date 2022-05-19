اليوم السابع
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البورصة تعلن تقدم "المصرية للتعليم الحديثة" للقيد فى السوق الرئيسى

الخميس، 19 مايو 2022 03:30 م
البورصة تعلن تقدم "المصرية للتعليم الحديثة" للقيد فى السوق الرئيسى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أعلنت إدارة البورصة المصرية، تقدم الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، بمستندات تعديل قيد وإدراج أسهم الشركة من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وفقًا لأحكام المادة "9" من قواعد القيد والشطب، إلى السوق الرئيسي وفقًا لأحكام المادة (7) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية، وذلك في ضوء الأحكام الواردة بالبند (2) من المادة (23) مكرر من القواعد والخاصة بتعديل قيد ونقل أسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، منوهًا إلى أن المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها ودراستها تمهيدًا للعرض على لجنة القيد.
 
فيما أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم (120) لسنة 2021، والمتضمن في مادته الأولى مد مدة وقف نشاط الشركة المصرية للأوراق المالية اختياريًا لمدة عام اعتبارًا من تاريخ انتهاء مدة الإيقاف الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (142) بتاريخ 31 أغسطس عام 2020، والمنتهية بتاريخ 22 مايو عام 2021، وفقًا للمادة رقم 33 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

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