البنك المركزى يخفض سعر الفائدة على أذون الخزانة لـ13.5% لآجال 273 يوماً

كتب أحمد يعقوب

انخفضت سعر الفائدة على أذون الخزانة التي طرحها البنك المركزى في مزادات طروحات أذون الخزانة حسب نظام المتعاملين الرئيسيين.

وشهدت الفائدة على أذون الخزانة تراجعاً طفيفاً، حيث انخفضت من مستوى متوسط 13.6% الذى قبله البنك المركزى لآجال 364 يوماً في مزاد الخميس الماضى 12 مايو، لتصل إلى متوسط 13.5% في مزاد الأحد الماضى 15 مايو لآجال 273 يوماً، ومتوسط فائدة 13.19% لأجال 91 يوماً المطروح في ذات الجلسة.

وطرح البنك المركزى مزاداً لأذون الخزانة آجال 364 يوماً الخميس الماضى 12 مايو طالباً 8 مليارات جنيه، وقد استقبل 88 عرضاً بقيمة 12.49 مليار جنيه عند متوسط فائدة 15.08% بينما قبل منها 50 عرضاً بقيمة 386.97 مليون جنيه بمتوسط فائدة 13.6%.

كما طرح البنك المركزى الخميس الماضى 12 مايو مزاداً لأذون الخزانة آجال 182 يوماً بقمية 12.5 مليار جنيه، وقد تلقى 65 طلباً بقيمة 20.3 مليار جنيه بمتوسط فائدة 14.8%، بينما لم يقبل منها سوى 16 طلباً بقيمة 541.2 مليون جنيه بمتوسط فائدة 13.6%.

وفى 15 مايو طرح المركزى مزاداً لأذون خزانة آجال 91 يوماً بقيمة 13 مليار جنيه، وقد تلقى 167 طلباً بقيمة 21 مليار جنيه بمتوسط فائدة 14.13%، بينما لم يقبل منها سوى 108 طلبات بقيمة 5.7 مليار جنيه بمتوسط فائدة 13.19%.

كما طرح البنك المركزى يوم 15 مايو مزاداً لأذون الخزانة آجال 273 يوماً بقيمة 9 مليارات جنيه، وقد تلقى 42 طلباً بقيمة 13.24 مليار جنيه بمتوسط فائدة 14.96%، ولم يقبل منها سوى 7 طلبات فقط بقيمة 14.7 مليون جنيه، وبمتوسط فائدة 13.57%.