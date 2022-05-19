اليوم السابع
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البنك الأهلى: مستمرون فى طرح شهادة 18% ولا نية لطرح شهادات جديدة

الخميس، 19 مايو 2022 05:56 م
البنك الأهلى: مستمرون فى طرح شهادة 18% ولا نية لطرح شهادات جديدة هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى
كتب - أحمد يعقوب

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قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن حصيلة طرح شهادة الإدخار ذات عائد 18% بلغت أكثر من 470 مليار جنيه حتى الآن، مؤكدًا أن البنك مستمر فى طرحها، ولا نية لإصدار شهادات جديدة بفائدة أعلى فى الوقت الحالى.
 
وأضاف رئيس البنك الأهلى المصرى فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع، أن قرار البنك المركزى المصرى برفع سعر الفائدة بنسبة 2% يأتى فى إطار توجه للسيطرة على معدل التضخم.
 
وأكد رئيس البنك الأهلى المصرى، أنه لا تغيير فى نسب الفائدة الخاصة بالأوعية الإدخارية الأخرى التى يصدرها البنك.
 
 

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