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الاحتلال الإسرائيلى يفرج عن أسير فلسطينى بعد اعتقال دام 14 عاما

الخميس، 19 مايو 2022 08:48 م
الاحتلال الإسرائيلى يفرج عن أسير فلسطينى بعد اعتقال دام 14 عاما جيش الاحتلال الإسرائيلى
كتب: أحمد جمعة

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أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن الأسير الفلسطيني عرفات نوفل، من قرية رأس كركر غرب رام الله، بعد انتهاء فترة حبسه التى وصلت إلى 14 عاما.

 

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، تقدمت والدة الأسير الفلسطيني نوفل جموع مستقبليه لحظة الإفراج عنه، عند حاجز الظاهرية جنوب الخليل.

 

وانطلق موكب المستقبلين إلى رام الله، حيث سيتوقف أولا عند ضريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات لقراءة الفاتحة، قبل أن يتوجه إلى مسقط رأس الأسير المحرر قرية راس كركر لإقامة حفل استقبال شعبي له.


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