الاتحاد الإفريقى يؤكد أهمية توافر بيانات حول أمن وسلامة الغذاء بأفريقيا

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أكد مسئول الزراعة والأمن الغذائى في الاتحاد الأفريقى، سيمبليس نوالا، أهمية سلامة الغذاء في أسواق التصدير، محذرا من إنه إذا لم يتم التعامل مع هذه المسألة بشكل استباقي؛ يمكن أن تمثل عقبة أمام منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية خاصة في تعزيز تجارة السلع والخدمات الزراعية.

وشدد سيمبليس نوالا على أن الاتحاد الإفريقي ملتزم - التزامًا كاملًا - بمعالجة قضايا سلامة الأغذية في القارة من خلال توافر مُحسّن ومستدام لبيانات سلامة الأغذية الموثوقة لمساعدة متخذي القرار والقائمين على السياسة الوصول لوضع آمن وصحي في المجتمعات الإفريقية.

وقال نوالا: "نحن بحاجة إلى توفير نظم توليد البيانات، التي تستند إلى الأدلة لتحسين إدارة سلامة الأغذية في القارة؛ حيث تعيق الأطعمة الملوثة جهود الأمن الغذائي واستمرار الوضع الراهن غير المقبول لانعدام الأمن الغذائي والجوع وسوء التغذية وغير ذلك من المشكلات الصحية".

جاء ذلك بمناسبة عقد الاتحاد الإفريقي في مدينة دوالا بالكاميرون أول ورشة عمل حول تعزيز سلامة الأغذية ونظم إدارة المعلومات والمعرفة التي تسهم في حركة التجارة وتوفير غذاء آمن صحي.

وذكر الاتحاد الإفريقي - في بيان اليوم - أن ورشة العمل تناولت قضية توفير البيانات الفعالة وتوليد وتحليل وتبادل المعرفة لدعم تقييم المخاطر واتخاذ القرار، وتوجيه سياسات سلامة الأغذية ومواءمتها على المستوى الوطني والإقليمي والقاري لتعزيز التجارة بين البلدان الإفريقية.