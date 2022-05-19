الأمن التونسى يقبض على 100 شخص أثناء محاولتهم القيام بعمليات هجرة غير شرعية

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تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية التونسية من إلقاء القبض على 100 شخص من التونسيين وآخرين يحملون جنسيات إفريقية مختلفة، أثناء محاولتهم القيام بعمليات هجرة غير شرعية بعدد من المناطق الحدودية، وتم إخطار النيابة العامة التي قررت اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم .

وذكر بيان صادر اليوم عن وزارة الداخلية التونسية أن وحدات المنطقة البحرية للحرس الوطني بالمنستير تمكنت من إحباط عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة وضبط 17 مجتازا، بينما تم إلقاء القبض على 4 أشخاص آخرين بالمنستير كانوا بصدد التحضير لعملية إجتياز الحدود البحرية خلسة.

كما تمكنت دورية تابعة لمركز الحرس البحري بصيادة من إلقاء القبض على شخص من أبرز منظمي عمليات الاجتياز ومطلوب القبض عليه لفائدة عدة وحدات أمنية وهياكل قضائية من أجل "اجتياز الحدود البحرية خلسة واستخدام سلاح دون ترخيص، إلى جانب تمكن وحدات المنطقة البحرية للحرس الوطني بصفاقس من إحباط 3 عمليات إجتياز وضبط 34 شخصا تونسيا و23 من جنسيات دول إفريقية مختلفة.

وتمكنت وحدات منطقة الحرس بمنزل تميم الوطني - كذلك - من ضبط 6 تونسيين بصدد التحضير لعملية إجتياز للحدود البحرية خلسة وحجزت لديهم مبلغ مالي قدره 13580 دينارا و سيارة تستعمل في الغرض، تم التحفظ على 5 أشخاص منهم حسب تعليمات النيابة العامة، كما تمكنت دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقرمبالية إثر مداهمة أرض زراعية من ضبط 8 أشخاص بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية خلسة، في حين نجحت دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بجبنيانة من ضبط 7 أشخاص بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية بطريقة غير شرعية وحجزت لديهم مبلغ مالي من العملة الأجنبية.

بينما تمكنت دورية تابعة لمركز الحرس البحري بشط مريم من إلقاء القبض على شخص من أبرز منظمي عمليات إجتياز الحدود البحرية بطريقة غير شرعية ومطلوب القبض عليه لاتهامه بمحاولة اجتياز الحدود البحرية خلسة والفرار واستخدام العنف ومساعدة شخص مفتش عنه على الهروب.