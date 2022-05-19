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الأمم المتحدة تدعو روسيا للسماح بتصدر الحبوب الأوكرانية

الخميس، 19 مايو 2022 11:10 ص
الأمم المتحدة تدعو روسيا للسماح بتصدر الحبوب الأوكرانية جوتيريش
نيويورك (أ ش أ)

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش روسيا، للسماح بتصدير الحبوب الأوكرانية المخزنة فى مرافئ هذا البلد.

وطالب جوتيريش، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس، الغرب بالسماح بوصول الأغذية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، في إجراءين أكد أنهما سيساهمان فى حل أزمة الغذاء العالمية المتزايدة.

وفى وقت سابق، أعلن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا أن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيرش ناقش مع النائب الأول لرئيس الوزراء الروسى أندريه بيلوسوف استثناء تصدير الأسمدة الروسية من قائمة العقوبات .

وقال نيبينزيا- في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس، إن جوتيرش اقترح اعفاء الاسمدة من كل القيود نظرا لحاجة السوق العالمية الماسة لهذه المنتجات، موضحا أن موسكو على استعداد لتوفير حاجيات السوق العالمية، ولكن القيود التي فرضها الغرب تحول دون ذلك .
ونفى المندوب الروسي أن يكون الأمين العام للأمم المتحدة قد بحث استثناء الأسمدة الروسية من العقوبات مقابل سماح روسيا بتصدير الحبوب الأوكرانية.

وكان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد صرح أمس الخميس، خلال جلسة في الأمم المتحدة، بأنه "يجب أن تتمتع الأغذية والأسمدة الروسية بوصول كامل وغير مقيد إلى الأسواق العالمية".

 


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