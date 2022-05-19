"الأكو" تناقش تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على السفر.. وتوصى برفع القيود

كتبت رحاب نبيل

استضافت مصر للطيران إجتماع اللجنة التنفيذية رقم 91 للإتحاد العربى للنقل الجوى " الأكو " فى القاهرة، وذلك بمشاركة الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

وفي بداية الإجتماع هنأ أعضاء اللجنة التنفيذية للأكو مصر للطيران بمناسبة إحتفالها بمرور 90 عاما علي إنشائها.

وصرح الطيار عمرو أبو العينين بأن الإجتماع ناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة بمستجدات النقل الجوى والقضايا الاستراتيجية التى تتعلق بتعافى النقل الجوى من تداعيات أزمة فيروس كورونا، حيث أوصت اللجنة فى اجتماعها بإزالة جميع القيود التى تفرضها الدول على السفر وأن تقتصر على تقديم شهادات التطعيمات أو تحليل pcr فقط حيث ناشد " الأكو " كافة الحكومات بتسهيل إجراءات منح تأشيرات السفر لتشجيع السياحة والسفر.

كما ناقش الإجتماع الموضوعات التى تتعلق بالبيئة والطيران ومناشدة الدول بتبنى الهدف طويل الأجل لتحقيق " صفر انبعاثات كربون صافية" إعتبارا من 2050 وتدعو فيه الحكومات للوصول لذلك الهدف عن طريق إعادة هيكلة وإصلاح البنية التحتية لإدارة الحركة الجوية والمطارات لضمان التخفيف من الإزدحام فى المجال الجوى والمطارات لتفادى العقبات لتحقيق "صفر" انبعاثات كربون والتعاون مع كافة الأطراف المعنية بالنقل الجوى لدراسة استخدام وقود الطيران المستدام ووقود الطيران المنخفض الكربون.

كما ناقشت اللجنة مجموعة من الاقتراحات التى يقوم بدراستها الإتحاد الأوروبى لإقرار قوانين بشأن الطيران والتغير المناخي EU - Green Deal لتطبيقهم بشكل متوازي مع برنامج الإيكاو العالمى CORSIA للتعويض عن الانبعاثات والوصول الى صفر انبعاثات بحلول عام 2050، ويقوم الأكو بالتفاوض والتنسيق على المستوى الإقليمى والدولى من أجل الوصول الى اتفاق موحد يتعلق بالهدف طويل الأجل والاتفاق على جداول زمنية مختلفة لتحقيق الهدف حتى لا يتم اتخاذ إجراءات أحادية الجانب من قبل بعض الدول مثل فرض الضرائب وفرض استخدام الوقود المستدام والتى ستؤدى الى تكبد شركات الطيران لأعباء مادية.

كما تم عرض تقرير عن الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على صناعة النقل الجوى ومنع بعض الدول الطائرات الروسية من العبور بالمجال الجوى الخاص بها مما أدى إلى إلغاء رحلات وتغيير مسار رحلات أخرى والذى ترتب عليه زيادة إستهلاك الوقود وزيادة التكاليف وارتفاع أسعار تذاكر الطيران، وأوصى الأكو الفريق الاستشارى لأمن الطيران التابع للاتحاد بضرورة عقد اجتماعات مع الإيازا والمفوضية الأوروبية لتحليل وتقييم المخاطر.

كما تم مناقشة شروط إستخدام الخانات الزمنية فى المطارات مع بداية قرارات بعض الدول بزيادة المستوى التشغيلى بعد فترة جائحة كوفيد -19، وكذلك الموضوعات التى تتعلق بالتكنولوجيا والتحول الرقمى لتحسين خدمة العملاء .

وأوصى الأكو الأعضاء بعقد ورش عمل مع موردى التكنولوجيا المبتكرة بهدف إيجاد حلول جديدة تزيد من تقوية القنوات المباشرة وتطوير العلاقة مع العملاء.

وفى نهاية الإجتماع تم استعراض تقارير عن جميع أعمال اللجان والمجالس التوجيهية التابعة للاتحاد فى كافة المجالات مثل مشروع الشراء المشترك للوقود والوفورات التى تمت عن طريق المناقصات، ومشروع تبادل قطع الغيار فى مجال الصيانة والأعمال الفنية فى حال تعطل الطائرة، ونتائج اجتماع فريق عمل الوقود المستدام الذى يقوم بدراسة القوانين التى وضعتها بعض الدول لاستخدام الوقود المستدام ووضع خطط دعم لأسعار الوقود وقدرة الموردين على إنتاج وقود الطائرات المستدام والكميات المتاحة من قبل الموردين وعرض ملخص عن نشاطات مركز التدريب الإقليمى التابع للاتحاد من حيث الدورات التدريبية التى تم عقدها والمنح الدراسية المقدمة لشركات الطيران.