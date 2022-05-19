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الأرصاد: طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى.. والعظمى بالعاصمة 27

الخميس، 19 مايو 2022 08:00 ص
الأرصاد: طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى.. والعظمى بالعاصمة 27 درجات الحراره - أرشيفية
كتب محمود راغب

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يشهد اليوم الخميس طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيفا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم سيشهد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح شمال وجنوب الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 17، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 18، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 22، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 23، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 24.

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