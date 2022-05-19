اعتماد المركز الإقليمى لتدريب العاملين بالقطاع الطبى فى سوهاج.. صور

أعلنت محافظة سوهاج عن اعتماد المركز الإقليمي لتدريب العاملين بالقطاع الطبي، التابع لمديرية الشئون الصحية بسوهاج، ضمن مراكز التدريب الحكومية المعتمدة على المستوى القومي، وجاءت موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على الاعتماد؛ نظرا لما يتمتع به المركز من إمكانيات وتجهيزات عالية المستوى، وانطباق كافة المعايير والشروط الموضوعية المطلوبة؛ لإنشاء مراكز التدريب المعتمدة، من خلال الزيارة الميدانية المؤهلة للاعتماد.



أوضحت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن ذلك يأتي في إطار التعاون بين أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني والتدريب بوزارة الصحة والسكان، والمركز الإقليمي للتدريب بسوهاج، في إطار التوأمة بين الأكاديمية والمركز؛ لتنفيذ البرامج التدريبية المعتمدة طبقا لأفضل المعايير القومية والعالمية.



ومن جانبه، أضاف الدكتور الحسيني الجارحي المشرف العام على المركز، أن اعتماد المركز يأتي في إطار دعم التعليم الطبي والتدريب، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للاستثمار في مقدمي الخدمة الطبية، وحرص محافظة سوهاج، ووزارة الصحة والسكان على الارتقاء بمستوى أعضاء المهن الطبية العاملين بالمنظومة الصحية وتدريبهم وفقا لأعلى المعايير العالمية الخاصة بالتدريب والتعليم الطبي المستمر، والذي سينعكس بالإيجاب على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.