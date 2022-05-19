ارتفاع درجة الحرارة بالإسماعيلية والعظمى 33.. وسيولة مرورية.. لايف وصور

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى "تلفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا، من مدينة الإسماعيلية، لرصد حالة الطقس في المحافظة، اليوم الخميس، حيث تشهد "عروس القنال"، اليوم ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، ووصلت درجة الحرارة الصغرى إلى 20 والعظمى إلى 33 درجة، وشهد طريق "القاهرة -الإسماعيلية" شبورة مائية اليوم، وشهدت الشوارع سيولة مرورية.

وشهدت محافظة الإسماعيلية، سيولة مرورية على كل الطرق المؤدية من وإلى المحافظة، خاصة طريق "الإسماعيلية - القاهرة"، كما شهدت قناة السويس، انتظام حركة السفن في المجرى الملاحى لقناة السويس في الاتجاهين.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، طقسًا حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء، مائلا للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيفا ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم سيشهد نشاط رياح على كل الأنحاء بالجمهورية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة، وبورسعيد الصغرى 19 والعظمى 27، ودمياط الصغرى 20 والعظمى 27، والزقازيق الصغرى 21 والعظمى 33، والإسماعيلية الصغرى 20 والعظمى 33، والسويس الصغرى 19 والعظمى 34، والعريش الصغرى 18 والعظمى 28 درجة.















